2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。芸能界部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/04/14）。【写真】早稲田大学への初登校時、マスコミと学生に周囲を取り囲まれる大騒ぎの中で開かれた「伝説の記者会見」。キャンドル氏によればそれも広末にとってはストレスだったのか…＊＊＊静岡県内の病院で看護師にケガをさせたとして逮捕された俳優の広末涼子容疑者（44）。新東名高速道路で追