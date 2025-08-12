アメリカのトランプ大統領は11日、首都・ワシントンの治安が悪化しているとして、州兵を派遣すると表明しました。トランプ大統領「ワシントン解放の日だ。我々の首都を取り戻す。ワシントンの法と秩序、公共の安全の回復支援のため、州兵を派遣する」トランプ大統領は11日、首都・ワシントンで「犯罪が制御不能な状態にある」として「緊急事態宣言」を発出しました。その上で、およそ800人の州兵を派遣し、ワシントンの警察を連邦