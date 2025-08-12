「ミスター」こと長嶋茂雄さんの勇姿や人柄は、野球人だけでなく取材者にも深い感動を与えた。巨人軍、そして長嶋さんと縁が深かった元日本テレビの大神いずみアナ（56）、馬場典子アナ（51）の2人が、ミスターの思い出を語り合った。【前後編の後編。前編から読む】【写真】「燦燦会」で司会を務めた馬場典子アナと長嶋茂雄さん大神：自然に周囲を和ませてくれるだけでなく、公私ともに“気を遣わせない方”だったと思う。監督時