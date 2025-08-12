伊東純也、中村敬斗、関根大輝の日本代表トリオが所属してきたフランスのスタッド・ランス。来日ツアーを行うなど日本とのつながりを強めてきたクラブだが、2部リーグへの降格が決まってしまった。日本人選手たちの去就が注目されるなか、伊東は、古巣ヘンクへの復帰が決定。そうしたなか、11日に行われたアミアンとの開幕戦には、関根が先発出場した一方、中村は欠場した。昨季11ゴールとブレイクした25歳の中村は、移籍を志願し