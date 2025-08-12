◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）サマーマイルシリーズ第３戦の第７３回中京記念・Ｇ３（１７日、中京）で、２３年の毎日王冠など重賞２勝のエルトンバローズが９か月ぶりに復帰する。昨年のマイルＣＳ（２着）の後、両トウ骨遠位端骨折で休養していたが、７月１６日に帰厩して順調。６日の栗東・ＣＷコースでの１週前追い切りは３頭併せで最先着。６ハロン７９秒４―１１秒１で鋭く伸び