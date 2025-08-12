伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は2日目を終えた。SGらしいハイレベルな戦いが繰り広げられている今シリーズで、中村雅人（44＝川口）が順調だ。初日2着で迎えた2日目5R。確かな追い足で4周目には先頭へ。後半3周も2番手以下を大きく引き離すパフォーマンスで、シリーズ初白星ゲットに成功した。レース後は「スタートは良くないんですよ」とポツリ。「SGだから、スタートでもう少し前につけてから勝負し