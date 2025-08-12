歌手の研ナオコ（７２）が、そっくり長女の誕生日を祝うレアな母娘ショットを披露した。研は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「８月８日は娘の誕生日久々に家族が集まりみんなでお祝いしました」と記し、長女で元チャイドルグループ「小夏・ひとみ・レイナ」のひとみの誕生日を祝うショットをアップ。長女の写真がついたピックを刺したカップケーキが並び、「ケーキは、写真付きバースデーカップケーキ私は一