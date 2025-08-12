気象庁台風11号は12日、沖縄県の南を発達しながら西寄りに進んだ。同日夜から13日にかけて、暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みで、気象庁は暴風やうねりを伴った高波に警戒するよう呼びかけた。台風11号は、12日午前3時現在、時速約30キロの速さで西へ進んでいる。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径55キロ以内では風速25メートル以上