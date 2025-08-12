北朝鮮当局が、米国のトランプ前政権による高関税政策や反移民措置をきっかけとした世界経済の混乱を例に挙げ、「だからこそ我が国の自力更生路線は正しかった」と自賛する宣伝活動を展開していることが明らかになった。デイリーNKの現地情報筋によれば、先月末、黄海南道沙里院市で主要貿易会社の責任幹部ら約40人を対象に世界経済情勢に関する特別講演会が開かれ、米国批判と体制擁護を組み合わせた典型的なプロパガンダが行われ