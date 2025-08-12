記録的な大雨となった九州北部を中心に、土砂災害の危険度が高い状態が続いています。きょうも九州北部では長崎県を中心に、線状降水帯が発生するおそれがあります。少しの雨でも、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、前線の影響で広い範囲で雨となって、北陸などの日本海側を中心に激しい雨の降る所がありそうです。九州北部では記録的な大雨となりました。きのうは、熊本県ではたった一日で400ミリを超える雨が降り、平年の8