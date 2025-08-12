気象台は、午前6時46分に、大雨警報（土砂災害）を柏崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・柏崎市に発表 12日06:46時点中越、上越では12日昼前まで、下越、佐渡では12日夜のはじめ頃まで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒■柏崎市□大雨警報【発表】・土砂災害12日昼前にかけて警戒■新発田市□大雨警報・土砂災害12日夜