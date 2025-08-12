8月12日（火）は、停滞する前線の影響で、断続的に雨が続くところが多あります。大雨による災害のあった熊本県では午後には天気が回復し、晴れ間が出て気温が上昇する予想です。復旧作業にのぞむ方は熱中症にも注意してください。前線がかかる北陸・東北地方では大雨や雷雨のおそれがあります。昨日までに降り続いた雨で土壌がゆるんだり、水位が既に上昇している河川があります。お住まいが土砂災害警戒区域、浸水区域に該当する