米国最大級の自動車メーカー120年前、自動車がまだ目新しいものだった頃、何百人もの熱心な若者たちが、自分で設計した自走式の乗り物を作ることに没頭していた。米国ミシガン州ディアボーンのヘンリー・フォードもその1人だった。【画像】フォードを支え、象徴してきた名車【マスタング、F150、トランジット、フィエスタを詳しく見る】全69枚彼らは皆、自動車に自分の姓を使うという共通点があった。1903年にフォード・モーター