巨人が完封負けで勝率5割に逆戻り。戸郷はチームワーストとなる7敗目を喫した。先発の戸郷翔征は1、2回を三者凡退に抑える。3回には得点圏にランナーを背負うも、田中幹也を三ゴロに打ち取りピンチ脱出。4回は先頭のボスラーに四球を与えると、続く細川に3ボール1ストライクとカウントを悪くしたところで右中間を破る二塁打を打たれ1点を先取された。5回には山本泰寛に甘く入ったストレートを左翼スタンドに運ばれ2点目を奪わ