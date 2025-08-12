北京で開催中の2025世界ロボット大会（8月8〜12日）において、「走れる」から「使いやすい」へアップグレードした次世代「天工2．0」が発表されました。天工2．0は今年4月に北京で開催された世界初の人型ロボットハーフマラソン大会で、21キロを2時間40分42秒で完走し、優勝した「天工1．0」のアップグレードバージョンです。天工2．0を開発した北京人型ロボットイノベーションセンターの唐剣首席技術官は、「天工1.0はロボットの