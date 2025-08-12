JR西日本によりますと、JR山陽本線の三石駅構内で昨夜（11日）発生していた倒木の影響で、JR山陽本線は運転を見合わせていましたが、きょう（11日）午前5時50分に運転を再開したということです。 【写真を見る】JR山陽本線三石駅構内で倒木午前5時50分に運転再開も上郡～岡山間で約20分の遅れ「サンライズ瀬戸・出雲」号にも遅れ【12日午前6時半現在】 この影響で、山陽線の一部列車に約20分の遅れがでています。・山