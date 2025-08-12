今夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍した山田新が８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦（２−０）で途中出場し、欧州デビューを飾った。先発したアダム・イダに代わって67分からピッチに立った25歳は、ファンに好印象を残したようだ。セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によると、現地のサポーターからは、15日に予定されている次戦、リーグカップの試合で山田をスタメンにすべきとの声