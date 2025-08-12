柔道女子48キロ級パリ五輪金メダリストの角田夏実（33）が11日に放送されたフジテレビ「爆笑レッドカーペット」（後6・30）に出演。デートでつい“職業病”が出てしまうことを明かした。2007年から14年まで同局で放送されたお笑い番組が11年ぶりに復活した。今回は60組が出演し、1分間でネタを披露する。お笑いコンビ「ナチョス」が登場し、コント「キャッチボール」を披露。同コントは、彼氏とキャッチボールした彼女が野球