◇プロ野球セ・リーグ 中日2-0巨人(11日、東京ドーム)中日は9連戦7戦目の巨人戦で先発メヒア投手にはじまり5投手の無失点リレー。最後は守護神・松山晋也投手が今季30セーブ目で締めました。試合後、中日の井上一樹監督は「今日の勝利はメヒアの好投につきると思います」と、4月6日ヤクルト戦以来の白星を挙げた先発・メヒア投手に賛辞。4投手の無失点リレーで勝利をたぐり寄せた投手陣を「みんなね、(無失点を)意識するなと言って