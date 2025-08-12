9人組グループ・超特急のシューヤさん（30）が11日、「超特急シューヤ1st写真集『TRENTE』発売記念イベント」に登場。体脂肪率を6%まで絞ったトレーニングを明かしました。普段からストイックに体を鍛えているシューヤさん。今回の撮影では、体脂肪率を6%まで絞り込むために、さらに追い込んだとのこと。体作りをしている時のトレーニング量を聞かれると、「本当に暇さえあればパーソナルジム入れてもらって。パーソナルのジムの方