12日午前6時34分ごろ、広島県、山口県、愛媛県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛媛県中予で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、広島県の三原市、尾道市、福山市、呉市、東広島市、海田町、それに大崎上島町、山口県の周防大島町、愛媛県の今治