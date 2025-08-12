日航機墜落事故から12日で40年になります。墜落現場の麓では11日、犠牲者を悼む灯籠流しが行われました。1985年8月12日に群馬・上野村で乗客乗員520人が犠牲になった日航機の墜落事故現場の麓では11日夜、犠牲者を悼んで灯籠流しが行われました。約200個の灯籠には「空の安全」を願うメッセージが寄せられていて、遺族や参加者の手で川に浮かべられました。事故で父を亡くした若本千穂さん（60）：ことしは還暦を迎えて。父が生き