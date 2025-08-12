磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が11日に放送され、疲れた健治（磯村）が珠々（堀田）の肩に頭を乗せ、そのまま膝枕をされる姿が描かれると、ネット上には「めっちゃキュンキュンした」「ドキドキすぎ」などの声が集まった。【写真】健治（磯村勇斗）を見つめる珠々（堀田真由）天文ドームの一時閉鎖により天文部の