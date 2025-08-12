◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦豊橋中央2―3日大三（2025年8月11日甲子園）封印するはずだった必殺技が甲子園で解き放たれたが、あと一歩及ばなかった。0―2の5回2死一、二塁。前の打席で適時打を放っていた4番打者を迎えると、豊橋中央のエース右腕・高橋大喜地（だいきち＝3年）の顔つきが変わった。「気持ちを入れようと思って、自然に出たんだと思います」。プロレスラーの故アントニオ猪木さんの顔マネを