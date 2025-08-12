2025年8月12日、乗客520名が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から40年が経過しました。「文藝春秋」は、“奇跡の生存者”と呼ばれた川上慶子さんの兄・千春さんの手記を、事故から30年目にあたる2015年に掲載しました（「文藝春秋」2015年9月号）。そこには、父母と末妹を亡くした兄妹の人生がありのままに綴られていました。節目を迎えた今日、その一部を紹介します。【画像】奇跡的に助かった川上慶子さんの兄・千春さんが、