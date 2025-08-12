8月15日の終戦の日が近づいてきた。ここで戦後80年の首相「談話」と「メッセージ文書」についておさらいしておきたい。混同しやすいからだ。SNSでは今も石破首相に「戦後80年談話を」という声があるが、発出する可能性は無い。それはなぜか？時系列を追っていく。 【画像】佳子夫人は花柄のワンピースに真珠のネックレス姿で…石破首相の“夫婦ツーショット”を見るまず「談話」を出すには閣議決定が必要。戦後50年の村