アメリカ政府が一時停止している中国への24%分の関税について、トランプ大統領が停止期限を延長する大統領令に署名したと報じられました。ロイター通信は11日、ホワイトハウス当局者の話として、アメリカ東部時間・12日に停止措置の期限を迎える中国への24%の関税について、トランプ大統領が90日間延長する大統領令に署名したと伝えました。アメリカと中国は、7月にスウェーデンのストックホルムで行った閣僚協議で双方が一時停止