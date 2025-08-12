8月9日。原爆の日を迎えた長崎です。原爆が投下されたのは浦上というカトリック信者が多く暮らす地区でした。「なぜ浦上に落とされたのか」。信者たちに突きつけられた問いと、ある詩人が目を向けた「戦争責任」について考えます。【写真で見る】「なぜ原爆は長崎・浦上に」戦後カトリック信者たちに突きつけられた苦悩とある詩人が問い続けた「戦争責任」80年前の長崎 忘れ得ぬ光景それはある詩人にとって忘れ得ぬ光景であった。