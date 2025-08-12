日々肌身離さず持ち歩くスマホと同じく日常の必需品になりつつあるモバイルバッテリー。毎日持ち歩くなら薄くて軽くて使い勝手のイイものがイイよね！ ということでご紹介したいのがGREEN FUNDINGで先行販売中のHACRAY「AirSlim（エアスリム）」（4311円〜 8月8日現在）。本体厚わずか9.5mm、重量116gの薄型スリム設計ながら最新のワイヤレス充電規格Qi2に対応。ぴたっと吸着させたまま使える快適さは一度体験すると手放せなくなる