アメリカ・ペンシルベニア州にある鉄鋼大手USスチールの工場で11日、爆発があり、1人が死亡、1人が行方不明で、10人のケガ人が出ています。アメリカメディアによりますと、爆発があったのは、ペンシルベニア州ピッツバーグ近郊にあるUSスチールのクレアトン・コークス工場です。11日午前11時頃に発生した爆発事故で、これまでに1人が死亡し、1人の行方がわかっておらず、10人のケガ人が出ているということです。がれきの下敷きにな