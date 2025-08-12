お笑いコンビ、メイプル超合金の安藤なつ（44）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。意味深長な投稿を行った。10日には相方のカズレーザーが女優二階堂ふみとの結婚を発表。カズレーザーの結婚報告の声明をリポストしていた。11日、安藤は「誰にも言わず内緒にしてたけどずーっと右肘が痛い」と唐突に投稿。安藤の投稿に対し「トミージョンしていったん育成契約にするか」「2年後のDH導入に向けて、ゆっくり調整してください」「