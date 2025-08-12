◇MLB マリナーズ6-3レイズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)マリナーズの永久欠番「51」を身にまといイチロー氏が始球式のマウンドに立ちました。アメリカ野球殿堂入りを果たし、日本時間10日はマリナーズの本拠地で永久欠番セレモニーが行われたイチロー氏。満員の観客に見守られる中、英語での2度目のスピーチが行われました。そして迎えたこの日は始球式に登場。日本時間9日にはターナー通訳の捕手役として登場しましたが今