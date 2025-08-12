プロ野球パ・リーグは11日、各地で3試合が行われました。2位日本ハムに2連勝中の首位ソフトバンクは初回、万波中正選手のソロHRで先制を許します。しかし3回、近藤健介選手のタイムリーで同点に追いつくと、4回には1アウト満塁の好機から牧原大成選手が勝ち越しタイムリーを放ちました。それでも1点差と緊迫の試合展開としていましたが、迎えた7回。2アウト1、2塁の好機で代打起用された中村晃選手のタイムリーでリードを広げまし