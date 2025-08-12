大雨による福岡と佐賀の交通機関への影響が続いています。JR九州によりますと、12日午前6時の時点で始発から運転を見合わせているのは次の区間です。■日田彦山線城野～添田■後藤寺線新飯塚～田川後藤寺■BRTひこぼしライン添田～日田■長崎線肥前浜～諫早そのほかの路線でも本数を減らして運転するところや、遅れが出ているところがあります。九州新幹線、西九州新幹線は平常運転です。JR九州の