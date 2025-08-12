お笑いコンビ・ますだおかだが、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ますだおかだ＝テレビ朝日提供ますだおかだが、11年ぶりに同番組に登場。2人とも50代になり体調に変化があったそうで、増田は頭髪に、岡田は五十肩になり、あのギャグに変化が。さらに岡田は50代で人生が激変。8年前に離婚し、6年前には再婚した岡田は、現在56歳で2人の男の子の父に。さらに娘・岡田結実