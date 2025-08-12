「ポスト石破」の有力候補として名前があがる小泉農水相が、3日間の韓国訪問を終えて11日夜、帰国しました。自民党内で石破首相への退陣圧力が強まる中での韓国訪問となりましたが、小泉大臣は現地で「今は大臣の責務に専念したい」と述べ、精力的に外交日程をこなしました。小泉大臣の韓国訪問はAPEC（アジア太平洋経済協力会議）の会合への出席が目的でしたが、約7年ぶりとなる中国・韓国との農業大臣会合に臨んだほか、韓国の趙