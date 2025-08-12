前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新の日本人4人が所属することになったスコットランドの強豪セルティック。前田と旗手は主力として活躍を続けており、川崎フロンターレから加わった25歳のFW山田も10日に新天地デビューを果たした。一方、アルビレックス新潟から加入した23歳のDF稲村は、プレシーズンでは好評価を受けることもあったが、開幕から2試合連続でメンバー外。ブレンダン・ロジャーズ監督の構想から外れているという指