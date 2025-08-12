ブラジルの大手メディア『globo』は８月11日、「CBF（ブラジルサッカー連盟）は、10月のFIFAウィークで韓国と日本の代表チームとの親善試合を予定している」と報じた。「両国の協会とはすでに10月10日にソウルで、14日に東京で試合を行なうことで合意しているが、正式発表までに形式的および商業的な問題が残る」10月は国内での活動となる日本代表は、10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表との対戦が決定している