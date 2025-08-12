アメリカ鉄鋼大手USスチールのペンシルベニア州の工場で爆発があり、これまでに1人が死亡、10人が負傷し、1人の安否が分かっていません。ペンシルベニア州ピッツバーグ近郊にあるUSスチールのクレアトン・コークス工場で11日午前に爆発があり、火災が発生しました。この爆発で工場の一部が崩落し1人が死亡、10人が負傷して病院に搬送されたほか、1人の安否が確認できていません。現地当局は爆発の原因を調べています。USスチールは