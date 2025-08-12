◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場、芝直線１６００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回ジャックルマロワ賞・Ｇ１は１７日（日本時間２２時５０分発走）、フランス・ドーヴィル競馬場の芝直線１６００メートルで行われる。夏の欧州最強マイラー決定戦に今年は日本から２頭が参戦。９８年タイキシャトル以来２７年ぶりの日本調教馬Ｖの快挙へ、ヴィクトリアマイルの覇者アスコリピ