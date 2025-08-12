突然ですが、「ワープロ」が何の略か知っていますか？現在ではほとんど見かけなくなりました。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ワードプロセッサ」でした！ワープロは1980年〜90年代に普及した文章作成機です。しかし、パソコンやスマートフォンが普及するにつれて、次第に見かけなくなってしまいました。レトロ用語になりつつありますね…次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか