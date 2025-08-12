今日12日は九州北部や北陸など日本海側を中心に発達した雨雲がかかり、激しい雨の降る所があるでしょう。長崎県では朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。九州北部など、これまでの大雨により土砂災害の危険度が高まっている所がありますので、崖など急な斜面や増水した川には近づかないでください。九州北部など日本海側は大雨による災害に警戒を続けて今日12日(火)は、前線が日本海から東北に停滞し、前線上の低気圧