12日午前6時ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。福岡県と佐賀県では、12日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。12日は前線が対馬海峡に停滞し、前線上の低気圧が12日夜にかけて日本海を東へ進む見込みです。このため、福岡県では1