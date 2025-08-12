アメリカのトランプ大統領は、今週予定されている米ロ首脳会談をロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の直接対話に繋げたいとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（米ロ首脳会談の）次はゼレンスキー氏とプーチン氏の会談か、私を入れた3者での会談になる。この2人の首脳会談を設定したいと考えている」トランプ大統領は11日、ロシアとウクライナの停戦をめぐる両国首脳の協議について、15日にアラ