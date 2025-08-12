12日午前6時18分、長崎県と気象台は、下対馬に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、警戒してください。＜解除された市区町村＞・下対馬