練習もラウンドも“なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！ とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！ その“テーマ”と“閃き”を与えるワンポイントレッスンを毎号お届け。 次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！ 「頭ひとつぶん」重心を下げた構えで打つ バンカーショットを苦手とする人は多いが、1発脱出には“