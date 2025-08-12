アメリカのトランプ大統領は、15日にアラスカで行われるロシアのプーチン大統領との首脳会談について、「ウクライナのために領土の一部を取り戻そうとしている」と語りました。アメリカ・トランプ大統領：プーチン氏との会談は良い結果になると思うが、悪い結果になるかもしれない。トランプ大統領は11日の会見で、プーチン大統領との会談について「手探りだ」と述べるとともに、「会談の最初の2分間で、取引が可能かどうかを判断