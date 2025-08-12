【ニューヨーク共同】米東部ペンシルベニア州ピッツバーグ近郊の鉄鋼大手USスチールのコークス工場で11日午前11時（日本時間12日午前0時）ごろ、爆発があり、1人が死亡、10人が負傷した。爆発の原因は不明。地元自治体は一時、周辺住民に自宅待機を呼びかけた。工場は石炭から製鉄用燃料として使われるコークスを製造する施設。USスチールを巡っては、日本製鉄が6月、買収完了を発表した。