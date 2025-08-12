◇プロ野球セ・リーグ中日2-0巨人（11日、東京ドーム）この日、ベンチ外だった大勢投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「疲労です」と述べました。「もう49試合投げてますからね、こちらでいろいろ管理しながら。きのう中止になったおかげでほかの中継ぎ陣が元気なんで、その辺で補っていこうかなという考えですね」と語ると、「2試合に1試合ペースでしょ、そりゃ、疲れもたまるよなと僕は思っています」と続けまし