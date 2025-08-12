元日向坂46の佐々木久美（29）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。ショートヘアに大胆イメチェンした姿を公開した。佐々木は「こんなに短いの赤ちゃんぶり」とつづり、ロングヘアから肩上までバッサリとカットした姿を披露した。この投稿にネットでは「可愛すぎてやばい」「爆イケすぎるな」などの反応が寄せられている。